Kanye West avaldas deepfake muusikavideo singlile "Life Of The Party"

Kanye West avaldas muusikavideo singlile "Life Of The Party". Lugu pärineb räppari eelmisel aastal ilmunud albumilt "Donda".

"Life Of The Party" muusikavideos saab näha Westi erinevaid lapsepõlvefotosid, mille peal on deepfake tehnoloogiat kasutatud. West on muuskavideo jaoks teinud loo enam kui poole lühemaks algversioonist ja eemaldanud sealt Andre 3000 salmi.

Paar päeva tagasi ilmus ka Kendrick Lamari uuele singlile "The Heart Part 5" muusikavideo, kus on deepfake tehnoloogiat kasutatud ning milles Lamari nägu moondub erinevate kuulsuste näoks, k.a Kanye Westi.

Vaata "Life Of The Party" muusikavideot siit:

Vaata Kendrick Lamari "The Heart Part 5" muusikavideot siit: