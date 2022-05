Lexsoul Dancemachine'i muusikavideod said pimedatele mõeldud kirjeldustõlke

Ansambli solist Robert Linna sõnul lugesid nad juba olemasolevatele videotele kirjeldustõlked peale. See on asi, mille peale võiks tema arvates kõik visuaalse sisu loojad mõelda.

"See on tegelikult ju nii suur osa tänapäeval ka muusika tegemisest," rääkis ta "Ringvaates".

Kirjandustõlke koostaja Sigrit Vaiksaare sõnul valiti just Lexsouli videod seetõttu, et need on väga põneva süžeega, nagu lühifilmid.

Robert tunnistas, et kirjeldustõlget oli video peale väga keeruline lugeda. "Esimene viga, mis mina tegin, oli see, et hakkasin liiga ilmekalt lugema," selgitas ta.