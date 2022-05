Eurovisiooni esimesest poolfinaalist edasipääsejad on selgunud

Edasi finaali pääsesid: Šveits, Armeenia, Island, Leedu, Portugal, Norra, Kreeka, Ukraina, Moldova ja Holland.

Teine poolfinaal, kus osaleb ka Eesti, toimub neljapäeva õhtul kell 22.

Poolfinaalis astusid üles:

1. Albaania, Ronela Hajati "Sekret"



2. Läti, Citi Zeni "Eat Your Salad"



3. Leedu, Monika Liu "Sentimentai"



4. Šveits, Marius Bear "Boys Do Cry"



5. Sloveenia, LPS "Disko"



6. Ukraina, Kalush Orchestra "Stefania"



7. Bulgaaria, Intelligent Music Project "Intention"



8. Holland, S10 "De Diepte"



9. Moldova, Zdob şi Zdub & Advahov Brothers "Trenuletul"



10. Portugal, Maro "Saudade, Saudade"



11. Horvaatia, Mia Dimšic "Guilty Pleasure"



12. Taani, Reddi "The Show"



13. Austria, Lum!x feat. Pia Maria "Halo"



14. Island, Systur –"Með Hækkandi Sol"



15. Kreeka, Amanda Georgiadi Tenfjord "Die Together"



16. Norra, Subwoolfer "Give That Wolf A Banana"



17. Armeenia, Rosa Linn "Snap"