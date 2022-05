Gerli Padar: Lottena muutun natuke süüdimatuks

"Lotte ja vana õunapuu saladus" on värskeim lavastus, milles Gerli Padar peaosa mängib. Näitleja ja laulja sõnul on lava, millel etendust antakse, väga suur. "Laval on ruutmeetreid nii palju, et me ühest otsast teise sõidame tõuksidega," rääkis ta. "Meil on ka väga palju lapsi samuti laval, kes on erinevates rollides: jänesed, putukad, liblikad jne," tutvustas Padar.

"Alati kui ma pean Lotte rolli minema ja panen paruka pähe, siis ma kuidagi muutun natuke süüdimatuks – kõige paremas mõttes. Kui muidu artistina kammitseb mind see, et eksida ei tohi ja ei taha vigu teha ja kohe kui sa mingi vea teed ja ütled kuidagi midagi kummaliselt, siis sa jääd sellesse kuidagi kinni... aga kui ma olen Lotte, siis ma võin eksida!" rääkis Padar sellest, mis teeb Lotte rolli tema jaoks huvitavaks ja meeldivaks.

Padar tütrega koos näitlemisest: Camillal on ikka pigem lavastajat vaja

Gerli Padar teatas, et tema tütar Camilla on Lottest alati vaimustuses olnud. "Camilla arvas juba sündides, et tema ongi Lotte. Ta käis mitu aastat ringi nii, et joonistas kulmud ja nina," kirjeldas Padar. "Vanaema tehtud Lotte kleidikene seljas. Polnud küsimustki, see on normaalne," kirjeldas ta oma nooremat tütar, kellega koos Lotte uut muusikali etendatakse.

"Ta mängib minu õde – Roosit. See on emana muidugi väljakutse, väikese lapsega laval olla ja samas tunda, et sa vastutad, kuid teisalt sa ei saa mitte midagi ju teha," rääkis Padar tütrega koos näitlemisest.

"Talle on ikka pigem lavastajat vaja. See, mida mina ütlen, ei ole nii oluline," kommenteeris Padar, kuidas tütar laval Roosit mängides hakkama saab.

Uut etendust lavastatakse vaid kolm korda. "Lotte ja vana õunapuu saladuse" osades on veel Mait Malmsten, Vallo Kirs, Sepo Seeman, Jan Uuspõld, Elina Nechayeva, Priit Strandberg jt.