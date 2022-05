Vene saatkonna ees esitatakse Hersonis elava kunstniku kirjavahetust Eesti galeristiga

Ukraina sõja algusest saati on Hersonis elav kunstnik Viktoria Berezina olnud kirjavahetuses Eesti galeristi Raul Oreškiniga. Täna tulevad Vene saatkonna ees korraldataval aktsioonil kirjad kuuldavale nii eesti kui vene keeles, mida on võimalik ka otseülekandes jälgida. Aktsioonist rääkisid "Terevisioonis" korraldajad Liis Lindmaa ja Liis Vares.

"Terve päeva vältel, alates 12.07, esitatakse Viktoria Berezina kirju, mida ta on kirjutanud 25. veebruarist alates. Meie alustame 10. märtsi kirjast Raul Oreškinile," tutvustas kunstnik Liis Vares.

"Viktoria on Ukraina kunstnik, elab Hersonis, ta on graafiline disainer," tutvustas näitleja ja režissöör Liis Lindmaa 28-aastast ukrainlannat. Vares teatas, et Viktoria korraldab ka festivale ning on olnud Oreškiniga kontaktis, et korraldada Tartus näitus, mida on endiselt plaanis korraldada, kuid nüüd natuke teise fookusega.

Varese sõnul kirjeldab Berezina saadetud kirjades, mis toimub temaga okupeeritud Hersonis, mida ta kuuleb oma sõpradelt ja mida ta kuuleb kohalikest uudistest. "Aga ka näituse kureerimisest ja kuidas töö läheb selles ohustikus," lisas ta. "Nad kirjutavad igapäevaselt."

"Seal lavastatakse propagandakanalitele punalippudega üritusi," tõi Lindmaa konkreetse näite, mis sündmusi Viktoria kirjadest kuulda saab. "Kogu aeg on oht õhus, mis saama hakkab edasi," viitas ta atmosfäärile Hersonis.

"Me ei kuule ainult Ukrainast lugusid, vaid ka Eesti on seal sees," rääkis Vares, et Viktoria on ka Eesti eluoluga hästi kursis.

Liis Lindmaa: Vene saatkond on kõige olulisem sihtgrupp

"See on kõige olulisem sihtgrupp, kuhu seda suunata. Putini-meelsed on ju need, keda oleks vaja mõjutada. Aga igal pool saab seda jälgida," viitas Lindmaa võimalusele vaadata sündmust interneti vahendusel.

"Sa võid ju eirata, aga sa ju kuuled ikka ja võib-olla hiljem mõtled järele," rääkis ta, kuidas võiks sündmus Putini-meelseid inimesi mõjutada.

Lindmaa teatel katkes vahepeal ühendus Hersoni ja Viktoriaga. Hetkel on see küll olemas, kuid katkendlik. "Lootus ei hääbu. Ta igas kirjas mainib seda, et ta teab, et Ukraina võidab, ta usub oma rahvasse," teatas Lindmaa kindlameelselt.

Vaata sündmuse otseülekannet siit.

"Seal on kuulda kirju, mis ettekandele tulevad, aga ka pildis on võimalik näha linnaruumi," kommenteeris Lindmaa otseülekannet.