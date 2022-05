"Maskis laulja" võitja Franz Malmsten: su keha muutub maski järgi

"Kui ta ütles sõna "ahv", siis ma olin müüdud, mulle kohe meeldis see mõte" kommenteeris Malmsten sinise ahvi kostüümi. Algne idee tuli Liisi Eesmaalt. "Ja siis ta ütles, et see tuleb sinine ahv, see ei tule lihtsalt gorilla," lisas ta. "Me koos ehitasime selle üles."

Malmsten oli varasemalt põgusalt maskis näitlemist katsetanud. "Kui ma Inglismaal käisin näitlemiskoolis, oli meil üks loeng, kus meile pandi mask ette, millel polnud mitte ühtegi emotsiooni, üsna neutraalne," lausus Malmsten. "Sa vaatad iseennast ja su keha hakkab muutuma - see hakkab maski järgi minema ja sa hakkad olema täiesti teine tüüp, kes käib täiesti teistmoodi," meenutas ta.

Näitleja teatas, et sinise ahvina esinedes oli ta vaateväli päris piiratud, kuid saate koreograaf aitas teda, et ta end laval ikkagi vabalt tunneks. "Alguses tuleb anda lihtsalt viis minutit, et maskiga laval ringi käia, et kui oli esimene lava proov, siis ma viis minutit lihtsalt käisin," rääkis Malmsten.

Malmsteni sõnul andis maskis esinemise anonüümsus talle võimaluse esineda vabamalt ja enesekindlamalt ning demonstreerida rahvale oma varjatud andeid. "Ma sain näidata mingil määral oma vokaalset ulatust," ütles ta. "Ma näitasin seda poolt, mida inimesed ei ole näinud," viitas Mailmsten ka oma tantsunumbritele saates. Näitleja jäi endale kindlaks, et laulmisega sooviks ta tulevikus veelgi tegeleda.

Samuti nõustus Malmsten saatejuht Marko Reikopiga, et järgmisel aastal võiks ta Eesti Laulul osaleda, kuna seda tegi ka eelmise hooaja maskisaate võitja Stefan, kes nüüd Torinos Eurovisioonil on. "Kui kellelgi on mõni lugu, mis tal on valmis ja ta tahab minusuguse tämbriga lauljat sinna, siis kirjutage mulle ükskõik kuhu ja vaatame edasi," tegi ta avalduse.

"Enamasti hiilisin minema või mängisin telefonikõne," rääkis Malmsten lõpetuseks, mida ta tegi siis, kui mõni tuttav või pereliige kahtlustas tema osalemist maskisaates. Tema sõnul ei õnnestunud ühelgi inimesel teda saate jooksul tuvastada.