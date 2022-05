"Ringvaade" vahendas emotsioone Torino siniselt vaibalt

Killandi sõnul oli Stefani vastu sinisel vaibal huvi suur. Killandiga koos intervjueeris erinevate riikide esindajaid traditsiooniliselt Eesti delegatsiooni vabatahtlik Liam Clark.

"Alguses ei saanud väga käima ja nüüd ei saa pidama," kommenteeris Stefan enda emotsioone siniselt vaibalt.

Stefan tõdes, et talt on küsitud väga-väga igavaid küsimusi. "Tegelikult mõned üksikud küsisid ka päris toredaid ja huvitavaid [küsimusi]," lisas ta naljatledes.

Killandi uuris ka, mida arvavad eurolaulu konkurendid Stefanist ja tema loost.

"See on Eesti jaoks päris üllatav heli," teatas Soome eurolaulu esindaja The Rasmus. ""Hope" on minu arust üks paremaid," rääkisid nad. The Rasmus kirjeldas Stefanit kui introverti, kes lauldes ekstraverdiks muutub. "Kõik naised meie delegatsioonis on ära armunud," lausus The Rasmus.

"Ta on nii andekas ja nägus," kirjeldas Albaania esindaja Robela Hajati Stefanit. "Loodan talle parimat."

"Mulle meeldib ta esitus, sest see on nii vesternlik," rääkis Šveitsi esindaja Marius Bear.