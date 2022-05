Liis Lemsalu hittide loomisest: see on juhuse mäng

"Tundub, et ükski laulukirjutaja ei tea, sest eelmise aasta kõige mängitum raadiolugu, mille eest me saime ka Kuldse Plaadi koos Stefaniga... ega me täpselt ei teadnud, et sellest saab hitt - see on juhuse mäng. Loodad, et kuulajatele meeldib," rääkis Lemsalu.

"Ma ei olnud varem sellise vungiga pala avaldanud," kommenteeris Lemsalu oma edukat "Doomino" singlit. Ta lisas, et selle pala loomise protsess oli huvitav talle endale ja tundus, et lõpptulemus oli huvitav ka kuulajatele. "Suutsin üllatada," lausus Lemsalu.

Lemsalu rääkis, et lugusid teeb ta enamasti emotsioonidest lähtuvalt, mitte mõeldes, et tuleks luua järjekordne hitt. "Sõnad tulid mul seekord natuke süngemad," kommenteeris lauljanna oma uut singlit "Teesklejad". Ta lisas, et üldiselt mõjutab lugude loomise protsessi väga palju see, kus eluetapis ta parasjagu on.

Algselt oli Lemsalul plaanis oma uuele singlile suurejooneline muusikavideo luua, kuid pärast mõtles ta ümber. "Nüüd muidugi tagasi vaadates - võib-olla oleks võinud selle teha, aga samas ma arvan, et kõik läks õigesti ja las muusika seekord räägib," ütles ta.

Uue singli kaanepildil poseerib Lemsalu põlevate saabastega. "Tegelikult põlesid, jaa. See ei ole digitaalne efekt. Väga paljud arvavad, et see on, aga tegelikult on see päris leek," teatas ta. "Aga need on kokku monteeritud," lisas Lemsalu, et oma jalas ta saapaid siiski põlema ei pannud.