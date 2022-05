Parima draamaseriaali BAFTA pälvinud sarja on võimalik kuu jooksul Jupiteris vaadata

Londonis jagati pühapäeva õhtul Briti filmiakadeemia teleauhindu BAFTA-sid. Parima draamaseriaali tiitli viis endaga "In My Skin".

Auhinna puhul on eestikeelse pealkirjaga sarja "Minu moodi elu" Jupiter Io vahendusel võimalik veel kuu aega vaadata.

16-aastane Bethani näib tavalise teismelisena, koolis arvavad kõik, et ta on pärit heast perest, kus suurimaks mureks on vanemate liigne sekeldamine. Tegelikult peab neiu olema toeks vaimse tervise probleemidega emale ja joodikust isale. Musta huumoriga noortesari "Minu moodi elu" jälgib Bethani kasvamist ja rohkeid valesid, mida ta kõigile räägib, et näida tavaline.