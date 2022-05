Ennustusportaalid: Stefan pääseb 88-protsendilise tõenäosusega Eurovisiooni finaali

Eesti laulule "Hope" ennustatakse poolfinaalis kolmandat kohta ning finaali jõudmise tõenäosuseks on 88 protsenti.

Esimeses poolfinaalis koguvad ennustuste kohaselt enim hääli Ukraina, Holland ja Kreeka, teises aga lisaks Eestile Rootsi ja Poola. Baltikumi riikidest on Betsafe'i hinnangul finaalis näha ka Lätit, kelle tõenäosus edasi pääseda on küll Eestist tuntavalt madalam – 60 protsenti. Leedu koefitsiendid aga ei luba neile ennustada finaalikohta: tõenäosus finaali jõuda on 43 protsenti, mis asetab nad poolfinaali 12. kohale.

Ennustusportaal Olybet on oma statistikale toetudes jaotanud Eurovisiooni II poolfinaalis laulude võiduvõimalused nii:

1. Rootsi 1,25

2. Poola 6,00

3. Soome 17,00

4. Austraalia 23,00

5. Serbia 26,00

6. Belgia 29,00

7. Eesti 34,00

8. Tšehhi 41,00

9. Küpros 51,00

10.San Marino 67,00

11.-12. Gruusia 81,00

11. -12.Malta 81,00

13. -14. Aserbaidžaan 101,00

13.-14. Põhja-Makedoonia 101,00

15. Rumeenia 126,00

16.-18. Iirimaa 151,00

16.-18. Iisrael 151,00

16.-18. Montenegro 151,00

Esimese poolfinaali statistika ennustus:

1. Ukraina 1,36

2. Kreeka 5,00

3. Norra 10,00

4. Holland 11,00

5. Portugal 34

6.-7. Armeenia ning Albaania 51,00

8. Läti 67,00

9. -12. Šveits, Horvaatia, Austria, Leedu 81,00

13. Moldova 101,00

14.-17. Taani, Island, Sloveenia, Bilgaaria 151,00