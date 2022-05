Ennustusportaal: Stefan pääseb 88-protsendilise tõenäosusega Eurovisiooni finaali

Eesti laulule "Hope" ennustatakse poolfinaalis kolmandat kohta ning finaali jõudmise tõenäosuseks on 88 protsenti.

Esimeses poolfinaalis koguvad ennustuste kohaselt enim hääli Ukraina, Holland ja Kreeka, teises aga lisaks Eestile Rootsi ja Poola. Baltikumi riikidest on Betsafe'i hinnangul finaalis näha ka Lätit, kelle tõenäosus edasi pääseda on küll Eestist tuntavalt madalam – 60 protsenti. Leedu koefitsiendid aga ei luba neile ennustada finaalikohta: tõenäosus finaali jõuda on 43 protsenti, mis asetab nad poolfinaali 12. kohale.

Eurovisioonil astub Stefan lavale teises poolfinaalis 12. lauljana.

Poolfinaalid leiavad aset 10. ja 12. mail. Finaal toimub 14. mail.