Selgusid BAFTA teleauhindade võitjad, artist Big Zuu võitis lausa kaks

Briti filmiakadeemia jagas Londonis 8. mail teleauhindu, mille täispikk võitjate nimekiri on allpool. Mitmete auhindade seas pärjati parima peaosa BAFTA auhinnaga Jodie Comer rolli eest sarjas "Help" ja Sean Bean teleseriaalis "Time".

Parim telekomöödia-programm

The Lateish Show With Mo Gilligan (Channel 4)

Parim poliitiline saade

Fearless: The Women Fighting Putin (Exposure) (ITV)

"I want to thank the three courageous women who let us in their lives..."



Fearless: The Women Fighting Putin (Exposure) takes home the award for Current Affairs pic.twitter.com/MXt9Z3pMfF — BAFTA (@BAFTA) May 8, 2022

Parim päevane programm

The Chase (ITV)

Parim draamaseriaal

In My Skin (BBC Three)

Parim meelelahutussisu

Ant & Dec's Saturday Night Takeaway (ITV)

Parim etteaste

Big Zuu – Big Zuu's Big Eats (Dave)

Parim uuriv dokumentaal

Uprising (BBC One)

Parima narratiiviga sari

Big Zuu's Big Eats (Dave)

Big Zuu is left (almost) speechless when accepting his SECOND BAFTA of the night pic.twitter.com/3ZUzBjmonB — BAFTA (@BAFTA) May 8, 2022

Parim naisroll komöödiaseriaalis

Sophie Willan – Alma's Not Normal (BBC Two)

Parim rahvusvaheline seeria

The Underground Railroad (Amazon Prime)

Parim meespeaosa

Sean Bean – Time (BBC One)

Parim naispeaosa

Jodie Comer – Help (Channel 4)

Jodie Comer admits to slipping into DM's whilst accepting her Leading Actress BAFTA win for Help pic.twitter.com/O3pFQwAfQw — BAFTA (@BAFTA) May 8, 2022

Parim kajastus sündmusest

The Earthshot Prize 2021 (BBC One)

Parim meesroll komöödiaseriaalis

Jamie Demetriou – Stath Lets Flats (Channel 4)

Parim väikeseriaal

Time (BBC One)

Parim vahendatud uudislugu

ITV News at Ten: Storming of the Capitol (ITV)

Parim tõsielusaade

Gogglebox (Channel 4)

Parim komöödiaseriaal

Motherland (Channel 4)

Parim iseseisev programm

Our Land (Together TV)

"This award is for the people in it...", Our Land takes home the Short Form Programme BAFTA pic.twitter.com/9lkblASmZH — BAFTA (@BAFTA) May 8, 2022

Parim täispikk dokumentaalfilm

My Childhood, My Country – 20 Years in Afghanistan (ITV)

My Childhood, My Country – 20 Years in Afghanistan walks away with the BAFTA for Single Documentary; a programme that could very easily not have existed. pic.twitter.com/eQsuZkmL17 — BAFTA (@BAFTA) May 8, 2022

Parim täispikk film

Together (BBC Two)

Parim draamasari

Coronation Street (ITV)

Parim portreesaade

The Missing Children (ITV)

The Missing Children is a powerful documentary and has taken the BAFTA award for Specialist Factual pic.twitter.com/tdAHR6xxAe — BAFTA (@BAFTA) May 8, 2022

Parim spordiülekanne

The Abu Dhabi Grand Prix (Sky Sports Formula 1)

Parim meeskõrvalosa

Matthew Macfadyen – Succession (HBO/Sky Atlantic)

Parim naiskõrvalosa

Cathy Tyson – Help (Channel 4)

Virgin Media poolt valitud must-see

Strictly Come Dancing – Rose and Giovanni's silent dance to Symphony (BBC One)