Uus teledokumentaal "Tagalas" saadab eestlastest vabatahtlikke Ukrainas

Ukraina sõja esimestel nädalatel moodustus Eestis vabatahtlik tagalaüksus "Slava Ukraini", mis hangib sõjas riigile elupäästvaid ravimeid ja meditsiiniseadmeid. Kristjan Pihli ja Ove Mustingu uhiuus teledokumentaal "Tagalas" avab nende ja teiste kodanikuühenduste pühendunud tegevust Ukraina toetamisel, mida tunnustas Euroopa päeval ka president Alar Karis.



"Tagalas" näitab Ukrainas ja Eestis toimuvat kolme noore naise silmade kaudu. Dokumentaali keskmes on "Slava Ukraini" tegevjuht ja asutajaliige Johanna-Maria Lehtme ning temaga koos tegutsevad Maria Reinup ja Elo Laura Aaspõllu.



Kristjan Pihli sõnul on "Tagalas" eelkõige psühholoogiline dokumentaal, mitte film Ukraina sõjast. "Viime küll vaataja vahepeal ka Ukrainasse, aga lahinguväljal toimuv on filmis pigem taustsüsteem. Film keskendub tegelikult sellele, mis toimub samal ajal Eestis. Viimased kaks kuud on sajad eestlased pühendunud Ukraina aitamisele. Nii mõnedki elavad sisuliselt Ukrainale," märkis Pihl ja lisas, et paljudel abistajatel on pered ja isiklik elu jäänud seisma. "Meid huvitas, miks nad seda teevad ja mismoodi on sõda aitajaid ennast muutnud. Ja ikkagi - kaua nad veel niimoodi jaksavad?"



"Tagalas" esilinastub ETV-s esmaspäeval kell 20. Teledokumentaali autor on Kristjan Pihl, režissöör Ove Musting, toimetaja Priit Rajalo, produtsent Piret Priisaar.



Euroopa päeva lõpetab ETV katusekontserdiga "Meie Euroopa", kus astuvad üles Metsatöll, Nublu ja Svjata Vatra. Välisministeeriumi esisel väljakul toimuval sündmusel vestleb saatejuht Reimo Sildvee nii artistide kui ka arvamusliidritega olukorrast Euroopas ja Ukrainas.



Kontserdiga saavad televaatajad toetada Ukrainat ja ukrainlasi abistavaid organisatsioone:

MTÜ Eesti Pagulasabi – 9003802 (10 €)

MTÜ Mondo – 9000381 (10 €)

Slava Ukraini MTÜ – 9002406 (10 €)



Katusekontsert "Meie Euroopa" on ETV-s esmaspäeval kell 22.10. Saatejuht on Reimo Sildvee. ERR Menu vahendusel näeb kontserdi otseülekannet algusega kell 20.40.