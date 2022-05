Eetrisse tulev dokumentaalfilm "Tagalas" näitab eestlaste abitööd Ukrainas

Kristjan Pihl ütles, et eestlaste toetus rünnaku alla sattunud ukrainlastele ja põgenikele on erakordne, kusjuures pärast laulvat revolutsiooni ei ole olnud seesuguse mastaabiga rahvaliikumist nagu praegu Ukraina abistamisel.

Ukrainale kuulutatud sõja esimestel nädalatel moodustus Eestis vabatahtlik tagalaüksus Slava Ukraini, mis hangib sõjategevuse all kannatavatele inimestele elupäästvaid ravimeid ja meditsiiniseadmeid. Läbi kolme noore naise silmade antakse "Tagalaga" sissevaade sellesse töösse ja näidatakse, kui keeruline on sõjas riiki abistada.

Filmis on toodud ka välja Slava Ukraini tegevjuhi Johanna-Maria Lehtme poolt möödunud kuul riigikogus tehtud avaldus, mis oli tugev mitmes mõttes. Nimelt sõitis Lehtme Ukrainast Eestisse, et vahendada parlamendile vahetut informatsiooni abistajate tööst Ukrainas. Küll aga oli saal sisuliselt tühi. "Enne, kui ma alustan, ütlen, et me arutame riikliku tähtsusega küsimust. Ma olen lennanud eile õhtul Ukrainast tagasi, et pidada seda kõnet – ja saal on tühi. Ma tean, et ühel teie riigikogu kaaslasel on sünnipäev. Ma siiralt loodan, et praegu ei sööda torti kuskil kabinettides."

Filmi auto on Kristjan Pihl, režissöör Ove Musting, toimetaja Priit Rajalo, produtsent Piret Priisaar.