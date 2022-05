"Rakett 69" soovib tuua noored nutiseadmetest välja

Noorte teadussaade "Rakett 69" on jõudnud nii kaugele, et pärast laupäeva õhtul toimunud poolfinaali on võistlustulle jäänud vaid kaks osalejat. Üks saate tegijate eesmärkidest on tuua noored nutiseadmetest välja, et nad oma kätega asju tehes mõistaks, kuidas loodus töötab.

Aprillikuus Jõhvis filmitud "Rakett 69" finaalsaates aitas võistlejaid teadussaate kolmanda hooaja võitja Reigo Kebja. Praegu Enefit Greenis päikeseenergia ja kliendilahenduste valdkonnajuhina töötava Kebja sõnul kippusid noored otsima liiga keerulisi lahendusi.

"Ma üritan olla nõustajaks ja toeks seal, kus ma näen, et noortel tekib probleem ja tundub, et nad ei saa sellest alguses üle. Üritan neid suunata lihtsamate lahenduste poole, sest väga tihti mõeldakse asju keeruliseks, kuid päris elus töötavad lihtsad lahendused.



Just selliste praktiliste lahenduste leidmisel on tänapäeva noortel vajakajäämine. Tundub, et koolides on väga palju teoreetilist käsitlust, kuid praktilise väljundi juurde andmine on väga oluline," rääkis Reigo Kebja.

"Rakett 69" eesmärk ongi teha nii osalejatele kui ka neile teleekraani ees kaasa elajatele teadus huvitavaks.

"Kui ma mõtlen tagasi oma lapsepõlvele, siis mina olen sellest õnnelikust generatsioonist, kus meil olid olemas maavanaemad ja me saime asju ise oma kätega teha. Aeg on läinud nii palju edasi, et kogu maailm on läinud justkui klaasi taha, ja nüüd see maailm tulekski sealt klaasi tagant välja tuua, et me saaksime uuesti aru, kuidas loodus töötab. Sest ainult mõistes, kuidas loodus töötab, saame me seda enda jaoks tööle panna," ütles füüsikust saatejuht Aigar Vaigu.

Kebja lisas: ""Rakett 69" on väga hea formaat selleks, et insener-tehniliste huviga noortele anda praktilist väljundit, ning just seda on vaja meil ka rohepöörde elluviimiseks."

"Rakett 69" 12. hooaja finaalsaade on eetris järgmisel laupäeval.