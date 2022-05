Stefan esitas koos Jaagup Tuisuga originaalse räpiloo

"Ringvaade" jälgis Stefanit ka tema grimmiprotseduuril, kusjuures Stefani jaoks on oluline, et juustesse ei satuks liiga palju lakki ning et nägu oleks matistatud. Stefani meeleolu on ettevalmistusi tehes väga rahulik ja rõõmus.

Saates vesteldi ka Eesti Laulu samavõrd rahulolevana näiva peaprodutsendi Tomi Rahulaga, kes ütles, et meeskonna meeleolu on suurepärane. "Stefan on ise ka hästi rahulik ja professionaalne."

Hea meeleolu ja biidi saatel esitasid Stefan ja tema meeskonnaliige Jaagup Tuisk erilise räpiloo, mis sündis veel erilisemas kontekstis. Nimelt loodi isekeskis Eurovisiooni-teemaline räpilugu, mille ajendiks oli ühisel väljasõidul sloveenlastega maha peetud võistlus, mille Stefan ja Tuisk oma energilise looga ka võitsid. Etteastet saab näha reedel eetris olnud "Ringvaate" lõpus alates 53. minutist.