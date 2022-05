Airi Liiva: muusikaga tegelevad lapsed julgevad olla emotsionaalsed

Airi Liiva, kes külastas emadepäeval eetris olnud saadet, on ise nelja lapse ema ja ootab viiendat. "Mulle meeldib see mäsu, mis lastega kaasneb. See, kuidas lapsed üksteist hoiavad. Ja see, et nad tülitsevad, ajab küll hulluks. Aga nad kasvavad koos. Ja kui peres on väike laps, siis see seob kõik üheks."

Lastelaulude puhul peab Liiva oluliseks, et need oleksid nakkavad. Veel tõi muusik esile, et lauludega koos välja antavad muusikavideod on tähtis osa sellest nakatamisest. "Muusikavideoid vaatavad lapsed ise ja nad tahavad ka ise videotesse saada."

Liiva rõhutas, et muusikal on võime arendada lapsi mitmekülgselt ja mitte ainult konkreetsetes oskustes, vaid inimeseks olemises. "Muusikaga tegelevad lapsed julgevad olla emotsionaalsed. Me ei kasvata muusikuid, vaid häid inimesi."

Saates esitasid Laulupesa väiksed muusikud oma ansambliga Sõbrad Liiva lastelaulu "Pühapäev".