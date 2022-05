Haasmade pere moodustas oma ansambli

Haasmade pere, mille tuntuim liige on näitleja Juss Haasma, käisid saates "Hommik Anuga" tutvustamas oma pereansamblit. Saates külas olnud kaks venda ja õde rääkisid, kui oluline roll on nende isal Arnel teekonnal muusika juurde.

Saates olid lisaks Jussiga tema õde Minna, vend Uku ja isa Arne. Juss Haasma sõnas, et neid ühendab ühine muusikaline eelistus. "Need bändid, mida isa meile lapsepõlves tutvustas, ei ole kunagi kuskile kadund."

Pereisa Arne, kes on perebändi eestvedaja, ütles, et tema muusikamaitse jääb ennekõike rahulikuks. "Räpilaine on minust mööda läinud, isegi varbad ei saanud märjaks. Nüüd, mil lastel on oma elud, on ansambli tegemine põhjus saada kokku. Et ei näeks üksteist ainult jõuludel," rääkis pereisa.

"Koos perega musitseerides on minuni jõudnud tagasi soov katsetada flöödimängu," tõi Juss Haasma välja, kuidas on pereansambel isiklikus plaanis oluliseks osutunud.

Emadepäeval eetris olnud saates öeldi ka, et ema Epp on nende ansambli oluline lüli. Haasmade pere esitas loo "Imeline kuu" seesuguses koosseisus, et Juss on flöödil, õde ukuleelel, isa akordionil ja vend Uku basskitrarril.