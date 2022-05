Mart Siilivask: mina ei tea, millal keegi millegi peale solvub

Portaali Lugejakiri.ee asutaja Mart Siilivask rääkis saates "Hommik Anuga", et huumor on teraapiavorm. Satiiriajakirjanik sõnas, et oma tööd tehes ei ole võimalik mõelda sellele, millal keegi solvuda võib.

Lugejakiri.ee väljundiks on pakkuda satiiriajakirjandust, näiteks hiljuti kajastati läbi musta huumori sellist lugu, milles otsiti füüsilisi sarnasusi eurolaulik Stefani ja Jossif Stalini vahel. Siilivask sõnas, et ta ei mõtle sellele, et keegi võib solvuda. "Mina ei tea seda, millal keegi millegi peale solvub."

Teatavasti kaasneb piiripealsete intrigeerivate lugudega võimalus, et autor peab oma sõnade eest kohtuski käima. Siilivask ütles, et teda on sellega vaid ähvardatud. "Politsei on võtnud ühendust, et võtke see lugu maha. Erik Orgu on kirjutanud, Tallinna Vesi on kirjutanud. Ma ei tee selle peale midagi, minge siis kohtusse. Mul on tore, järelikult läks nali õigesse kohta."

Ukraina sõda mõjutas aga muidu külma närviga Siilivaske sügavalt. "Ma võtsin alguses aja maha, mõtlesin, kas sõja üle tohib nalja teha. Aga ukrainlased viskavad ise ka nalja."

Ta sõnas, et nalja tegemine on paljudele teraapiline. Saates tõi Siilivask välja ka erinevaid pilapilte, mille autoriks ta on. Esile toodud naljapiltide tausta selgitades tuli esile nende riskantset tüüpi avalduste heatahtlik ajend.