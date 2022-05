Galerii: aasta emaks valiti Aage Õunap

Naisliidu juht Siiri Oviir tõdes Delfile, et Õunap torkab silma oma soojuse, energilisuse ja empaatiaga. "Kus näeb suurperedel häda, sinna läheb ka kohe appi," ütles Oviir.

Emadepäeva pidulikul aktusel kõne pidanud president Alar Karis kutsus nägema emade rolli laiemalt ning toetama nende püüdeid ka perevälises elus.

"Ema rolli tuleb vaadata laiemalt, näha emas ka naist. Meestel on kohustus öelda, et emme ei ole üksnes emme. Ta on ka naine ja isiksus. Ja ühiskond peab tegema kõik selleks, et iga ema saaks emaduse kõrvalt neidki rolle täita endale sobival viisil," rääkis Karis.

"Naine võib olla superema ja aasta ema, kui ta polegi abielus, ja kellelgi pole õigust selliseid valikuid arvustada," jätkas president. "Saab ka nii, kui jätad oma neli last isa või vanavanemate või hoidjate hoolde ja lähed välismaale ülikooli või kontsertreisile tšellot mängima. Sa oled ikka hea ema, sest tuled tagasi parema, puhanuma ja targemana. Nii sa lihtsalt oled parem ema."

Karis palus meeles pidada ka Ukraina emasid, kes ise või kelle lapsed on praegu kodumaal sõjas.

"Ükski sõda pole emade ega laste jaoks. Palun, mõtleme täna – kaastunde ja ängistava kurbusega – Ukraina emadele ja lastele, kelle tragöödia kogu sügavust meie vaid aimata oskame. Me ei unusta seda sõda, me ei lepi ega harju selle sõjaga," ütles president.