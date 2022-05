Priit Võigemast: Madis Kalmet on Henrikuga palju karmim kui minuga

Uus lavastus käsitleb omakorda teatris toimuvat, nimelt tuleb uurija (Kalmet) süüasjaga teatrijuhi (Võigemast) juurde. Sellele järgneb rida pingelisi ja absurdseid vaidlusi, mille peamine lähtekoht on vastuolu jabura bürokraatia ja maagilisena näiva teatrimaailma vahel.

Henrik Kalmet tunnistas "Rinvaates", et tema tegelane ei ole kõige teravam kriit ja pigem imiteerib detektiiviks olemist. Võigemast sõnas, et uurija loomus tema tegelast ei huvita. "Mina mängin teatrijuhti ja mind ei huvita selle uurija sisemaailm. Mul on tol hetkel sada muud mõtet peas ja nüüd tullakse uurima ka veel," sõnas Võigemast läbi huumori.

Idee tuua näitemäng lavale sündis Henrik Kalmetil sügisel, kui nägi lavastust Kosovo teatrifestivalil. "Mina nägin seda näitemängu Kosovos, sest teised soovitasid, et sinna tasub minna. Seal olid kohal ka R.A.A.AM-i inimesed ja meil õnnestus ka kohtuda selle originaaltüki lavastajaga. Kui ma seda tükki laval nägin, siis mõtlesin, et selles tahaks mängida. See tundus piisavalt mänguline, et ei muutuks liiga tõsiseks," rääkis Henrik Kalmet.

"Audientsi" toob Eestis lavale Madis Kalmet. "Ringvaates" tuli jutuks ka see, kas näitlejal on keeruline oma isa juhtimisel töötada. "Hea koostöö on see, kui suhtlus on vahetu. Kui küsite, kas isaga on keeruline koos töötada, siis jah ja ei. Mulle meeldib see, et ma ei pea pöörduma tema poole "vabandust, härra lavastaja", vaid saan otse öelda. Selle teine pool on aga see, et peab ise olema sama otsekoheseks ja filtriteta suhtumiseks valmis," sõnas Henrik Kalmet.

"Madis on Henrikuga palju karmim kui minuga. Minu vastu on ikka leebem," leidis aga lavapartner Priit Võigemast.

Võigemast tunnistas ka seda, et lavastuses on olnud ühiseid materjali tõlgendamise hetki, kus arutatakse, kuidas edasi minna. "Aga viimase sõna ütleb Madis, see on ikkagi tema lavastus."

Originaallavastuse autor on Jeton Neziraj. Madis Kalmeti juhtimisel sündinud näitemäng esietendub 7. mail Kumus.