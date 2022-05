Taavi Tõnisson vahetab ühe lavastuse jooksul üheksa korda rolli

Noorsooteatri tükis "Miks me varastasime auto", mille lavastajaks on Mirko Rajas, näeb nelja näitlejat. Tegelasi on aga kõvasti rohkem, näiteks peab Taavi Tõnisson lavastuse jooksul üheksa korda ümber kehastuma.

Lavastus "Miks me varastasime auto" põhineb saksa kirjaniku Wolfgang Herrndorfi samanimelisel noorteromaanil. Teose peategelaseks on eraklik teismeline Maik Klingenberg (Mait Joorits), kelle kodune elu on pingeväli. Poisi küllaltki õnnetult kulgev elu muutub kirevaks siis, kui tema klassi tuleb Andrei Tšihhatšov (Mart Müürisepp), ning koos võetakse ette autoretk.

Kuigi näitlejaid on laval neli, siis kahel neist – Laura Kukel ja Taavi Tõnissonil – on rolle rohkem. Tõnisson kehastab lausa üheksat tegelast. "Meie teatri eripära on see, et tihti on ühe lavastuse jooksul näitlejal mitu rolli kehastada. Aga nii palju ei ole tõesti varem olnud," sõnas näitleja.

"See lavastus räägib kahest inimesest, kes lähevad ringreisile, ning mina ja Laura Kukk kehastame kõiki neid, kellega nad oma teel kokku puutuvad. Need inimesed on omamoodi kummalised ja isiklike valudega. Lavastus on nii üles ehitatud, et kõik kõrvaltegelased toetavad peategelaste arenguliini," rääkis Tõnisson Noorsooteatri uuest tükist.

"Ringvaade" näitaks kaamerapilti sellest, kuidas ja kui kiiresti näitleja oma kostüümi vahetama pidi – tal oli selleks keskmiselt 20 sekundit. Kostüümide vahetamise asupaigad muutuvad vaatuste käigus vastavalt situatsioonile. "Lähed lavalt ära ühe tegelasena ja enne, kui publik saalis uut tegelast oodatagi oskab, oled uues rollis juba laval tagasi. On juhtunud, et nii kiirelt rõivaid vahetades kostab mingit kolinat. Aga ei tohi närvi minna, sest kui närvi minna, ei saa kindlasti pükse õiget pidi jalga," rääkis Tõnisson "Ringvaates".

Tõnisson sõnas, et kohati on üheksat kõrvaltegelast isegi lihtsam mängida, kui kolm tundi ühes rollis sooritust esitada. "Ma arvan, et lavastaja nägemus on üliõige. Vaatamata sellele, et tegelasi on nii palju, on tegemist võrdlemisi intiimse looga. Kuigi nii visuaalselt kui muusikaliselt on tükk dünaamiline, siis on see ennekõike sissevaade noore inimese maailma," rääkis näitleja.