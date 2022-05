DJ Majestim andis välja lühialbumi "Worlds Collide"

"Muusika sellel sümboliseerib muutust ja kahe erineva maailma kokku sulamist. See on inspireeritud filmikooli õppima asumisest, tänu millele hakkasin ka muusikat ja heli üldiselt pisut teistmoodi kuulama. Kõlalt on tegu malbe, melanhoolse ning kohati ka nostalgilise lühialbumiga", kirjeldab Majestim ise oma loomingut ning selle valmimise protsessi.

DJ Majestimi sõnul on "Worlds Collide" loogiline järg "In The Night" lühialbumile, mis ilmus kaks aastat tagasi. "Lood kujunesid välja orgaaniliselt pärast esimese kogumiku ilmumist ja ühel hetkel vaatasingi, et kogumik on koos," tutvustas ta.

Lühialbum "Worlds Collide" sisaldab kuut lugu: nimilugu "Worlds Collide", "Pushing Me Away", "Departure", "Ikigai", "2Violet" ja "Past, Present & Future".

DJ Majestim esitleb enda uut loomingut 27. mail toimuval Tjuun In peol Botikus, kus teiste seas esineb ka väliskülaline DJ Marky Brasiiliast.