Video: arheoloog Rivo Bernotas tutvustas Tõnismäe väljakaevamiste leide

Arheoloog Bernotas tutvustas "Terevisioonis", et vanasti oli Tallinna rannajoon palju lähemal kui tänapäeval. Ta mainis, et seal, kus nende meeskond praegu Tõnismäel kaevandab, on näha ka omaaegset rannavalli, mis viitab, et kunagi oli meri sinnamaani.

"6000 aastat tagasi kaotas keegi oma pihutööriista sinna ära ja samal ajal kaotati sinna ka odaots ära - et päris 6000 aastat tagasi seal vesi ei olnud," rääkis Bernotas Tõnismäest. "Umbes sellesse perioodi see jääda võis."

Arheoloog teatas, et praegu on raske öelda paari tööriista põhjal, kellele need kuulusid ja mis seal täpselt toimus. Bernotas näitas stuudios ka 1000-1200 aastat vana potikilde. "See on tüüpiline jämekeraamika," rääkis ta. "Eks seal mingisugust körti või supi-laadset asja keeti," lisas Bernotas. Ta lisas, et täpsemad uuringud veel käivad.

Bernotas demonstreeris ka peenkeraamikat, mille peal oli näha vanaaegseid mustreid. "Me ei otsi tänapäeval niivõrd esemeid, kuivõrd informatsiooni, mida me sealt saame," lausus Bernotas. Tema sõnul annab algselt ebamäärasena tunduv potikild pärast ikkagi hindamatut informatsiooni, mida inimesed 1000 aastat tagasi teinud on. "Selle jaoks on laboris täiesti meetodid olemas," lisas ta.

Stuudios eksponeeriti ka kaasaskantavat vanaaegset kaalukaussi, mis on pärit 13. sajandist ning mida Tallinnast on vaid üks leitud. "Tolleaegse rändkaupmehe igapäevavarustus, millega ta toimetas," teatas ta.

Tõnismäe arheoloogilised väljakaevamised on praegu oma viimases faasis.