Emadepäev | Ott Kartau: muretsemine vist ongi emade töö

Näitleja Ott Kartau tõdes, et ei mõistnud noorena, miks ta ema nii palju tema pärast muretses, kui ta sõpradega väljas käis, kuid nüüd, lapsevanemana, saab ta sellest väga hästi aru.

"Kui mina olin väiksem, uskuge või mitte, siis mina ei saanud aru, miks minu ema peab kogu aeg muretsema igasuguste erinevate asjade pärast - eriti teismelisena, kui ma käisin sõpradega kuskil väljas," meenutas Kartau.

"Ema pidi kogu aeg teadma, kus ma olen, kellega ma olen, mis kell ma tulen ja nõnda edasi. Mul ei olnud ju alati vastuseid ka nendele küsimustele. Ma ei kujutanud ette, mis saama hakkab, kui ma välja lähen," lisas ta.

"Nüüd, olles ise lapsevanem, ma saan täiesti aru, et kust see muretsemine tuleb ja ma näen seda ka oma kaasvanema Dorise pealt," rääkis Kartau. "

Kui see väike inimene siia ilma sünnib, siis millegi pärast sa hakkad teda kohe tingimusteta armastama. Selle armastusega käibki kaasas pidev muretsemine - et ta oleks ikka kõik hästi, kogu aeg," rääkis näitleja. "See muretsemine vist ongi emade töö."