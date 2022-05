Ewert Sundja uus singel "Sing of Me" ilmus kahes versioonis

Ewert Sundja avaldas singli "Sing of Me", millest lõi oma versiooni ka Soome produtsent Niinja (Sami Tamminen). Ewert sõnas, et singli loomise käigus üllatas ta ka iseennast.

"Kui ma selle loo avaldamisest hakkasin mõtlema, siis teadsin, et soovin teha midagi teistmoodi – muuhulgas avada ja üllatada protsessi käigus ka iseennast", selgitab Ewert kahe erineva versiooni sünnilugu.

Ewerti kirjutatud lugu jäi silma ka Soome produtsendile Niinja, kes lõi singlist oma interpretatsiooni. "Hoolimata sellest, et mõlema loo meloodia ja sõnad on samad, on Sami versioon justkui rohkem julgustavam, positiivsem ja koostöös Sander Möldriga sündinud versioon pigem melanhoolsem, nukram, aga samas ka rohkem minulik," kommenteeris Ewert.

"Mulle meeldib, kuidas me suutsime ühe loo kontekstis luua nii erinevad varjundid. Ilmselt keegi ei ootaks aastal 2022 Ewert Sundjalt ühte korralikku tümakat, aga näed – siin see on," teatas ta.

"Eks me tihtipeale võitleme ka mingite eelarvamustega – paigutame lugusid erinevatesse kategooriatesse. Täna laulavad Korni mehed sotsiaalmeedias Backstreet Boysi lugusid ja Miley Cyrus kaverdab Blondiet – mingis mõttes teatud piirid kaovad. Mul on hea meel, et suutsime ühest loost välja tuua nii suvise bängeri kui ka intiimse ja siira pala," iseloomustas Ewert enda uut singlit.

Ewert: lase lahti välisest särast ja näilisest edust ning ole sina ise

"Kui paljud laulud oleks nagu kirjutatud kellelegi teisele, kirjeldades nende ilu ja headust, armastust ja igatsust nende vastu, siis antud laul on kirjutatud mulle. Laula minust. Laula mu vigadest ja ebaõnnestumistest. Laula headest ja halbadest päevadest. Laula minust sellisena nagu ma olen. Ja selle lihtsa sõnumiga saavad tegelikult vist paljud meist suhestuda. Ühiskonnas, kus väline sära ja näiline edu on justkui õnne pant, lasta lahti kõigi teiste ootustest ja lootustest. Olla mina ise. Olla armastatud, mitte fassaadina, vaid iseendana."

Kuula Ewerti uue loo "Sing of Me" originaalversiooni:

Kuula Niinja versiooni "Sing of Me" singlist: