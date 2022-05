Emadepäev | Sandra Ashilevil seostub emaga Whitney Houstoni muusika

Sandra sõnul oli tema parim päev siis, kui ema tegi kapiuksed lahti ja lubas kõike selga proovida.

Üks meeldejäävamaid mälestusi lapsepõlvest on Sandra jaoks aeg, mil ema sai tööd Taanis ning pidi selle jaoks ära õppima hulga Whitney Houstoni laule. "Meie väikeses kahetoalises korteris ühes toas oli põrand kaetud laulusõnade-nootidega ja Whitney Houstoni lood käisid järjest ja järjest korduses," meenutas Ashilevi ETV-le antud intervjuus.

"Võib-olla see oli see, mis ka mind innustas kunagi lavale astuma ja Whitney Houstoni lugusid esitama. Need sõnad on mul siiamaani peas," sõnas Sandra, kelle jaoks Whitney Houstoni muusika seostub siiani kohe emaga.

Pühapäeva õhtul kell 18.45 näeb ETV-s pidulikku emadepäevakontserti.