Indrek Ventmann andis välja värske singli "Helena"

"Kuna vahepeal sai rahvast rohkem haritud populaarteaduslike koroonalauludega, siis tundus nüüd lõpuks paslik välja anda ka uut eestikeelset popmuusikat," kirjeldas Ventmann uut singlit.

Ventmann kommenteeris, et "Helena" on lugu, mis sobib esimeste soojade, suviste ilmadega kuulamiseks. "Paned raadio käima, teed esimese grilli ja kuulad uut eesti muusikat. No mida veel tahta!" teatas ta.

Loo valmimisele aitasid kaasa veel: Allan Kasuk, Peter Põder, Villem Rootalu, Siim Koppel ja Elis Loik.

Kuula "Helenat":