Emadepäev | Monika Tamla lapsepõlv möödus kasvades koos ema ja vanaemaga

"Vanaema pidi minuga tegelema hästi palju sellepärast, et toona, eelmise sajandi 70-ndatel aastatel, kui mina sündisin, pidid emad ju paarikuuse imiku kõrvalt tööle minema. Mitte keegi ei olnud veel kuulnud sellisest asjast nagu vanemapalk," rääkis Monika Tamla ETV-le antud intervjuus.

Vanaemaga oli Tamla sõnul tore kasvada, kuna temalt sai alati paluda vana aja lugusid. "Eriti meeldisid mulle need lood, kus mu ema või tema õde, vennad või nende lapsed olid väiksena teinud krutskeid ja pahandusi." Loomulikult räägiti ka vähemlõbusaid ja kurvemaid seikasid seoses sõjaga.

Tamla rõhutas, et mõeldes praegu meist tuhande kilomeetri kaugusel toimuvale, loodab ta südamest, et need eelmise sajandi vana aja lood jäävad Eestis igavesti ainult vana aja lugudeks. "Ma soovin kõigile lastele rahulikku lapsepõlve ja kõigile emadele-vanaemadele, isadele-vanaisadele, tädidele-onudele lihtsalt rahulikku argipäeva!"

Pühapäeva õhtul kell 18.45 näeb ETV-s pidulikku emadepäevakontserti.