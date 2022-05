Carly Rae Jepsenil ilmus uus singel koos muusikavideoga

Jepsen debüteeris oma uue singli "Western Wind" esmalt Coachella muusikafestivalil juba pea kuu aega tagasi. Nüüd otsustas lauljanna loo stuudioversioonina ja koos muusikavideoga välja anda.

Jepseni uues videos on näha lopsakat maastikku ja kevadisi pastelseid toone ning ka laulusõnad viitavad nostalgilisele kevadele.

Enne tänavust singlit oli lauljanna viimaseks avaldatud singliks jõululaul "It's Not Christmas Till Somebody Cries", mis ilmus 2020. aastal.