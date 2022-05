Reket andis välja kuuenda sooloalbumi "Palun puhka"

Reket andis reedel enda plaadifirma alt välja oma kuuenda sooloalbumi, mis kannab nime "Palun puhka". Uuele plaadile on jõudnud 13 lugu, nende hulgas ka varem avaldatud singlid "Eikellegi ma", "Kirsikivi" ja "Too mul lilli".

Reketi sõnul on uus album omajagu minimalistlik, silmapaistvalt suurejooneline ning lõpuni aus. "See album kõlab nagu miski, mida ma kunagi varem ei ole julgenud välja öelda, midagi täiesti teistsugust."

Lugude kirjutamisega alustas Reket juba kaks aastat tagasi. "Olen viimaste aastatega meeletult muutunud ja muusika koos minuga. Muutus on niivõrd suur, et kohati on tunne, nagu oleks albumil olevad laulud kirjutanud keegi teine," sõnas ta.

Albumil teevad külalisartistidena kaasa An-Marlen ning Tallinna Ülikooli meeskoor. "Palun puhka" lood on produtseerinud Noyade, Harhan, Olivar, Alvar Antson, Alexander Sannik ning Gevin Niglas. Kogu albumi on miksinud ja masterdanud Vallo Kikas (Downtown Studios).

Reket on tegutsenud alates 2000. aastast, tema esimene album "Kajapark" ilmus 2008. aastal, seni viimane kauamängiv "Kulutuli" jõudis kuulajate ette 2019. aasta lõpus.