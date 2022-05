Video: laulupeo tuld vedanud laev Runbjarn lasti uuesti vette

Pootsman ja reeder Eero Alamaa tutvustas "Ringvaates" renoveeritud laeva, mis on ühe oma eluea juba läbi elanud, kuid läheb nüüd taas kasutusse. "Mäda ei ole siin kindlasti midagi," kommenteeris ta laeva.

"Meil on au olnud sõita laulupeo tulega mööda Eesti merd," meenutas Alamaa. "Tuli rändas mööda Eestimaa rannikut ja oli suurema osa ajast meie pardal."

"Kaugeimad sihtkohad on olnud Valgemeri Venemaal ehk me oleme käinud ka ida pool," rääkis Alamaa kohtadest, kus Runbjarniga käidud on. "Loch Ness järv Šotimaal oli kindlasti omamoodi väljakutse" meenutas ta. "Et jõuda Šotimaale on vaja minna üle põhjamere - see on juba sellele laevale paras pähkel pureda, aga kenasti tulime sellega toime."

"Mõned aastad tagasi käisime laevaga Berliinis," lisas Alamaa. "Tegu on ju merelaevaga, aga Berliin teadupärast asub keset maad ja sellest reisist ongi tegelikult kasvanud meie nägemus, kuidas me sellega edasi sõidame."