Ukraina kooli juht Mjalitsina: eestikeelsete õpetajate leidmisega tuleb raskusi

Koolijuht Mjalitsina tutvustas "Ringvaates", et lapsed õpivad koolis iga päev eesti keelt, samuti õpetakse matemaatikat ja viiakse läbi ukrainakeelseid tegevusi.

"Me tõesti püüdleme selle poole, et eesti keele õpetaja ei võtaks vene keelt appi," rääkis Ukraina kooli juht Mjalitsina, et iga õpetaja tegeleb koolis enda keeles. Koolijuhi sõnul ei tee lapsed tegelikult tihti vene ja ukraina keele rääkimisel vahet, kuna paljud neist tulevad Ida-Ukrainast. "See üleminek on neile nii loomulik."

"Mina olen see inimene, kes räägib vene keeles - ma olen liim kahe poole vahel," kommenteeris Mjalitsina enda rolli õpetajate ja õpilaste vahel. "Meil on viis Ukraina õpetajat tööl," tutvustas ta lisaks ja ütles, et Ukraina õpetajatest puudust pole.

"Tuleb kindlasti raskusi eestikeelsete õpetajate leidmisega. Ja kuna see on ikkagi Eesti kool, siis me kindlasti peamegi hakkama rohkem õpetama eesti keeles," rääkis Mjalitsina tulevikuplaanidest. "See nõuab erilisi õpetajaid, kes oleksid nõus tulema Ukraina lapsi õpetama eesti keeles. See nõuab natuke teistsugust lähenemist, meelekindlust, püsivust ja kannalikkust" lisas ta.

"Me ei võtnud ära koolist ühtegi õpetajat, sest koolides nagunii ei ole õpetajaid," viitas Mjalitsina õpetajate nappusele. "Meile tulidki sellised, kes tahtsidki tulla end proovile panema. Nad on kunagi õpetajaks õppinud, aga ei ole õpetajad olnud," rääkis ta ning lisas, et Ukraina kool on hea koht katsetamiseks, kas õpetajaamet neile sobib. "Kui nad sobivad, siis me küll hoiaks neid kümne küünega kinni ja saadaks suvel kursustele."

"Kool kindlasti avab oma uksed 1. septembril - meil ei jää muud üle," teatas Mjalitsina kindlameelselt. Ta lisas, et iga Ukraina koolis on iga päev eelmisest erinev, sest inimesi tuleb pidevalt juurde. "See ei ole massiline, aga 2-3 last võib päevas täitsa juurde tulla," lausus ta lõpetuseks.