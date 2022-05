ERR täiendab venekeelset meediaruumi veebikanaliga Jupiter+

Neljapäeval avatud Jupiter+ on venekeelne analoog kaks aastat tegutsenud veebikanalile Jupiter. Lehele koonduvad telekanali ETV+ saated, raadiojaama Raadio 4 programm, aastate jooksul ERR-i arhiivi kogunenud väärt sisu ning rahvusringhäälingu hankeosakonna ostetud sarjad ja filmid.

"Rahvusringhääling on võtnud aktiivse suuna tugevdada venekeelse sisu pakkumist kõikidel platvormidel, nii teles, raadios kui ka veebis," märkis ERR-i juhatuse esimees Erik Roose ning lisas, et vajadus usaldusväärse ja vaba venekeelse ajakirjanduse vastu on praegu olulisem kui kunagi varem. Ta rõhutas, et Vene telekanalite sulgemise järel on hädavajalik pakkuda siinsele venekeelsele auditooriumile nii kvaliteetset päevakajalist kui ka meelelahutuslikku sisu.

"Oleme väga edukalt käivitanud ETV+ saated "Orbiit" ja "Horisont" ning panustame venekeelse uudisteportaali ja Raadio 4 tegemistesse. Jupiter+ loob omakorda uue, ja mis peamine, mugava platvormi kogu mitmekülgse sisu tarbimiseks;" sõnas Roose.

Jupiter+ lehele koonduv sisu on venekeelne ja sõltuvalt saadetest, sarjadest ja filmidest saab kasutaja valida nii venekeelse tõlke kui ka originaalaudio ning subtiitrite vahel. Lisaks omatoodangule ning rahvusvahelisele hankesisule on senisest suurem kaal Ukraina tootjatelt ja levitajatelt soetatud sisul. Nii soovitab Jupiter+ avalehel hetkel näiteks Ukrainas toodetud sarja "Öökull". Samuti on Ukraina uudiste alt võimalik leida kolm erikanalit, mis annavad vene, ukraina ja inglise keeles adekvaatset infot Ukrainas toimuva kohta.

Sarnaselt eestikeelsele Jupiterile on ka venekeelse Jupiter+ registreeritud kasutajatel mugavuseelised. Luues konto Jupiter+ lehel, saab sisse logides lisada nimekirja enda lemmikuid ning jätkata vaatamist või kuulamist seni pooleli jäänud kohal. Eesti residentidest kasutajad saavad muidu rahvusvahelist piiratud sisu vaadata ka reisides Euroopas Liidus. Kasutajad, kes on endale varem teinud konto Jupiteri või mõne telekanali lehel, saavad sama kontot kasutada ka Jupiter+ sisse logides.

Jupiter+ leiab aadressilt jupiterpluss.err.ee.