USA Piiskop esitas Kanye Westi vastu hagi

USA piiskop David Paul Moten esitas hagi Kanye Westi (Ye) vastu, süüdistades teda enda jutluse salaja salvestamises ja selle kasutamises singlis "Come to Life".

Piiskopi sõnul kasutas Kanye West loos "Come to Life" tema peetud kõnet ega küsinud selleks nõusolekut, vahendas Huffpost.

Moten teatas, et jutlust kasutati laulus 70 sekundi jooksul, mis on enam kui 20 protsenti kogu singlist. Piiskop lisas, et tema häält ja religioosset jutlust kuuleb laulu sissejuhatuses ja kogu loo vältel taustaks.

Moteni sõnul on vahejuhtum hea näide sellest, kuidas muusikatööstuses kasutatakse jultunult ja luba küsimata teiste inimeste loomingut.

Singel "Come to Life" on pärit Kanye West 2021. aasta albumilt "Donda", mis jõudis muusikaedetabelite tippu.