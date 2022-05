Ansambel Senat pühendas uue singli lastele

Ansambel Senati uus instrumentaalsingel "Song For Children" on pühendatud lastele, eelkõige sõjas kannatada saanutele.

Uue singliga kutsub ansambel kuulajaid võtma "5 minutit ja 5 sekundit tunnistamaks, kui detailitäpne peegel ja vastutusrikas ülesanne on laps".

"Song For Childreni" muusika autor on bändi bassist Martin-Eero Kõressaar. Ansamblis on veel: Matis Leima (klaver), Laurits Leima (kitarr), Kaarel Raidam (trummid), Kristi Timma (viiul), Vlad Campean (viiul), Teresa Järve (viiul) ja Camillo Cabassi (tšello).

Septembris annab Senat kuulajatele teatraalse etteaste Tallinnas Uues laines ja Tartus Genialistide Klubis.