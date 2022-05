Maribel Vääna sõlmis lepingu plaadifirmaga Universal Music

Plaadifirma kohaliku muusika juht Kaspar Koppel rõõmustab koostöö üle Maribeliga. "Meil on alati hea meel tiivustada noorte, andekate ja entusiastlike lauljate karjääre. Kuna Maribeli töötahe ja ambitsioonikus paistsid silma juba saatesarja ajal, läks töö peale saate lõppu edasi. Meil oli laulukirjutamise laagrist üks väga tugev lugu, millega edasi liikuda. Seega rõõm on meiepoolne," ütles Koppel.

Värske singli "Marilyn Monroe" teksti autorid on Elina Born, Kadri-Ann Mägi ja 5MIINUSEST tuntud Põhja-Korea. Produtsendid on Karl Killing ja Gevin Niglas.

"See laul on sada protsenti mina. See, kes ma praegu olen. Saan katsetada, proovida ja vaadata, millise muusikalise teeraja saatus mulle kätte juhatab. Mulle meeldib popmuusika ja see on nii põnev maailm, kus katsetada – seda enam, et peab jääma teatud valemisse ja oskama selle sees originaalne olla," avaldas Vääna oma häid emotsioone, lisades, et koostöö Universaliga mõjus loogilise jätkuna.

Singlile "Marilyn Monroe" on valminud ka mustvalge muusikavideo, mille autorid on Mart Vares ja Sander Allikmäe.