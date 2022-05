Rahula Stefani lavaplaanist: kahe päevaga tuli kontseptsioon ümber teha

Esimene proov on läbitud ja Tomi Rahula sõnul oli see viljakas, sest sai senist plaani täiustatud. "Sai heas mõttes parandusi tehtud, nagu ikka proovides on. Esimene proov läks kaameraplaanide täiustamiseks ja teine proov, mis on homme, läheb valguse peale. Tulemus on näha järgmine nädal," sõnas Eesti Laulu peaprodutsent Raadio 2-le.

Tomi Rahula ütles, et Itaalia operaatoritega ei ole raske koostööd teha, aga siiski on iga kultuur erinev. "Proovidega õpitaksegi üksteist tundma. Eks ka neil on keeruline, kui tuleb 40 erinevat riiki ja kõik tahavad nii, nagu nende riigis asju tehakse."

Saatejuhi küsimusele, kes lõpptulemuse osas viimase sõna ütleb, vastas Rahula, et see viimane sõna ei ole ühepoolne. "See on koostööprotsess, aga eks lõppsõna ütleb siiski korraldaja. Aga veelkord – keegi ei suru oma tahtmist ja nõudmist peale, vaid arvamused võetakse avasüli vastu."

Lavaproove on enne Torinosse minekut Eestis korduvalt tehtud. "Liikumine ja kaameraplaan mõeldakse ikka varem välja. Meiepoolses loovtiimis on Jaagup Tuisk ja Tarmo Krimm, artist ise ka loomulikult."

Küll aga tabas planeeritud lahendust tugev löök, kui Eurovisiooni meeskond teatas osalejatele, et väga olulist atribuuti ei saada tööle. Nimelt kavatseti Torinos paigutada lava keskele kinetic sun ehk poolringi-kujuline visuaale projitseeriv konstruktsioon. See tehniline lahendus aga ei õnnestunud ja teade muutusest laekus delegatsioonidele väga hilja. Tomi Rahula sõnul mõjutas see paljusid, sh Eestit.

"Tegelikult pidi laval olema kinetic sun ja see pidi visuaali näitama, kahjuks ei saadud seda Itaalias käima ja see teadmine jõudis meieni viimasel minutil. Pidime oma kontseptsiooni ümber mõtlema, sest meie idee arvestas paljuski selle olemasoluga. Pidime kahe päevaga ümber orienteeruma selles, millega olime arvestanud kaks kuud."

Lavaproovide vahel on Eesti delegatsioonile planeeritud teisi tegevusi. "Täna lähme näiteks ekskursioonile, ees ootab paadisõit järvel. Aga sattus olema 13 kraadi ja vihmane ilm," ütles Rahula Raadio 2-le.

Eurovisiooni esimene poolfinaal toimub 10. mail, teine kaks päeva hiljem (kus astub lavale ka Stefan), ning suurfinaal leiab aset 14. mail.