Minimal Wind esitas värsket singlit "Spacecraft"

Ansambli vokalist Elisabeth Tiffany Lepik sõnas, et Minimal Windi edu Eesti Laulul oli väga üllatuslik, seejuures on tal hea meel, et just Stefan Airapetjan võitis saate ja saab Eestit Eurovisioonil esindada. "Tema on juba treeninud ennast selleks suureks lavaks ja ta on rohkem valmis," ütles Lepik.

Taavi-Hans Kõlar, kes on bändis kitarrist, ütles, et Minimal Windi populaarsus tuli sedavõrd järsku, et kollektiiv pidi esinemisteks paari nädalaga pooleteisttunnise kava välja mõtlema. Paula Pajusaar, samuti kitarrimängija, lisas, et lugude kirjutamine tuleb neil kiirelt ja esinemiskava loomine ei ole raske.

Minimal Windil on Kõlari sõnul esinemised igal nädalal, kuid üks koht, kuhu nad jõudnud ei ole, aga sooviksid, on Narva. "Väga hästi on hakanud minema. Täna õhtul oleme Tallinn Music Weeki raames F-hoones, ülehomme Tartus Genialistide klubis, järgmisel nädalal esineme Tallinna päevadel. Seda kõike saab meie kodulehelt jälgida. Aga Narvas ei ole veel midagi olnud, sinna võib kutsuda."

Minimal Wind esitas "Terevisioonis" oma kõige värskemat lugu "Spacecraft".