Balletitantsija Triinu Upkin avaldas singli "Emale"

Juba pea 15 aastat balletiartistina tegutsenud Triinu Upkini sahtlitesse on aastate jooksul kogunenud üksjagu omakirjutatud laule, sõnu ja viise ning sisetunne ütles, et aeg on küps seda loomingut nüüd maailmaga jagada.

"Muusika ja laulmine on minuga alati kaasas käinud. Nüüd jõudis kätte aeg, mil tundsin, et kui ma kohe praegu end lauljana ei realiseeri, kahetsen seda tulevikus kibedasti," rääkis Upkin.

Oma esimeseks lauluks, millega avalikkuse ette tulla, valis ta ballaadi "Emale", sest see räägibki alustamise ja oma tee otsimise võlust ning valust. "Pealegi on see kõige esimene laul, mille ma kunagi teismelisena kirjutasin. Ja muidugi võiks see laul emadepäeva puhul liigutada iga ema ja iga last."

Singli salvestus sündis koostöös: Rain Rämmal klahvidel, Jaan Jaanson kitarril, Kaarel Liiv basskitarril ja Eno Kollom löökpillidel ning helirežii ja master Kaspar Leesmelt. Üheskoos salvestati kokku kolm lugu. Järgmine singel "Kiisu" ilmub juba mai lõpus ja muusikavideoga.

Triinu Upkin töötab igapäevaselt Estonia teatris Eesti Rahvusballeti artistina (kui Triinu Leppik-Upkin). Ta on lapsepõlves lõpetanud balletiõpingute kõrvalt Tartu I lastemuusikakooli viiuli erialal, laulnud koorides ja ansamblites, kirjutanud iseendale laule ja end kitarril saatnud. Varem on ta laulnud pere- ja sõpraderingis ning mõnel korral eriprojektide raames üles astunud ka Estonia teatri laval.