Mattias Lepp Click & Grow'st: "Ajujahis" oli meie toode veel algeline

Tänavuse "Ajujahi" võitja auhinnaraha on 300 tuhat eurot. Kui Mattias Lepp oma ideega osales, oli selleks üks miljon krooni. "Kindlasti ei olnud raha motivaator. Mind motiveeris protsess ise, eneseületamine," sõnas Click & Grow asutaja.

Lepp lisas, et "Ajujahi" võit on väga väike osa tema ettevõtte edust, kuid kahtlemata sütitas see edasi tegutsema. "Peale "Ajujahti" kulus Click & Grow-l poolteist aastat, et saada toode valmis ja ka see oli tegelikult algeline. Meil on võtnud 12 aastat, et jõuda miljonite kasutajateni."

Oma kogemusele tuginedes ütles Lepp, et kannatlikkus on kõige tähtsam. "Tuleb anda endale aega, tee õige tooteni ja päris klientideni on pikk ja raske. Kuuleme palju start-up'ide edulugusid ja nii võib tunduda, et see on lihtne."

Sellega nõustus Anna-Greta Tsahkna, kes oli 2014. aastal konkursi võitnud meeskonnas, kusjuures finaalis võisteldi Bolti (toona Taxify) eestvedajate vendade Villigitega. Võidufond oli toona 50 tuhat eurot, ning praegune Timbeter kandis nime Timber Diameter.

"Meie ettevõte digitaliseerib metsasektorit. Täna tuleb 98 protsenti käibest väljaspoolt Eestit, seejuures on oluliseks turuks saanud Ladina-Ameerika," sõnas Tsahkna.

Timbeteri juht lisas, et motivatsioon muuta maailma peab "Ajujahi" võitjat kannustama ka pärast konkurssi, siis, kui päris töö algab.