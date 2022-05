"Pealtnägija": Ukraina abistamine käivitas laulva revolutsiooni moodi rahvaliikumise

Eestlaste toetus rünnaku alla sattunud ukrainlastele ja põgenikele on erakordne ning võib öelda, et pärast laulvat revolutsiooni pole olnud sellist rahvaliikumist nagu praegu Ukraina abistamisel. "Pealtnägija" tõstis esile mõne paljudest abistajatest.

Ukrainlastel on ütlemine, et kui Kiiev on riigi süda, siis Lviv on selle hing. Ukraina sõja ajal on see vana tõde saanud praktikas kinnitust. Linn täidab olulist rolli transpordikoridorina, mida kaudu jõuab sinna humanitaarabi läänest, sealhulgas Eestist.

Arvestades, et rahvastiku arvult on Eesti sama suur kui Harkiv ja kaks korda väiksem kui pealinn Kiiev, paistab Eesti silma erakordselt helde Ukraina toetajana.

Riigi- ja erasektori koostöös on sõja ajal riiki paigutatud ligi 17 miljonit eurot, mis on küll köömes võrreldes Ameerika Ühendriikide 13 miljardiga, aga majanduse suurust arvestades on Eesti maailma tippude seas. Kahe kuu jooksul on Eestist Ukrainasse jõudnud nii relvi kui ka ravimeid, rekatäite kaupa toitu ja hügieenitarbeid ning paarsada sõidukit, teiste seas 11 päästeautot, üle poolesaja kiirabiauto ja isegi eraldi masinad raudteetaristu taastamiseks.

Humanitaarabi andmist koordineedib Eestis välisministeerium, millest on sõja käigus saanud justkui riiklik logistikakeskus.

"See oli tagasi vaadates ikkagi selline suur lööklaine, mis tabas ja millest me vaikselt hakkasime välja ujuma. Elu välisministeeriumis on alates 24. veebruarist väga palju muutunud kogu oma intensiivsuses ja töötempos. Kui enne oli meil üks büroo kahe inimesega, siis nüüd on kriisistaap, Ukraina staap, mis tegeleb abi koordineerimisega ja kus on 15 inimest iga päev tööl," selgitas välisministeeriumi Ukraina staabi juht Marje Pihlak.

Eraalgatuste seas torkab silma MTÜ Slava Ukraini, mis juba esimestel nädalatel spetsialiseerus kitsalt sõjaväehaiglate ja rindearstide varustamisele. Paar korda nädalas saadetakse Ukrainasse neli-viis kiirabiautot, mis on tihkelt meditsiinikaupa täis.

"Ma arvan, et meie puhulon edu toonud sõna otseses mõttes otsekontaktidega suhtlemine. Võib-olla väiksus tagab kiiruse, /.../ kui sa väga suureks lähed, siis sellele tekivad kohe lisameetmed selle näol, et sa ajad mingit asja suurtesse paberitesse, diilidesse, hangetesse, pikkadesse ooteaegadesse kinni. Mõnes mõttes see, et sa oled väike, võimaldab sul olla kiire ja efektiivne," rääkis vabatahtlik Maria Reinup.

Slava Ukraini moodustavad peaasjalikud naised, kes seni tegutsesid kultuuri- ja filmialal. Nüüd on neist saanud meditsiinilogistikud, kes suudavad kas või maalt välja tuua seadmeid ja ravimeid, mille tarneajad on isegi rahuajal mitme kuu pikkused.

Hea näide on spetsiaalselt enneaegsetele imikutele mõeldud hingamisaparaat, millega lapsi pommide alt varjendisse transportida. Ehkki asjatundjad ei andnud just eriti lootust, otsisid nad õiget aparaati sisuliselt viimase minutini. Slava Ukraini juht Johanna-Maria Lehtme rääkis, et vajalik aparaat saadi Soomest ning vaid mõne tunni jooksul transporditi see Eestisse.

Tuleval esmaspäeval, 9. mail jõuab kell 20 õhtul ETV eetrisse Kristjan Pihli ja režissöör Ove Mustingu eraldi täispikk dokumentaalfilm "Tagalas", mis räägib just abistajatest.