Jupiter Io esitleb noortesarja "Midagi Emmast"

Seitsmeosaline noortesari "Midagi Emmast" on melodraama elust ja noorusest, armastusest ja vastutusest.

27-aastase noormehe Vituse siht elus on kadunud ning ta elu on jooksnud ummikusse. Kui noormehe nõbu, ainus tugi ja parim sõber veab ta kaasa ühele kostüümipeole, kohtub ta seal homaarikostüümis Emmaga.

Emma on kõike seda, mida Vitus ei ole – ta on optimistlik, seikluslik ja impulsiivne. Kahe noore vahel areneb suhe, kuid üks saladus jääb õhku rippuma. Vitus ei maini Emmale "väikest" detaili, et tema endine tüdruk on rase ning vaatamata mehe vastumeelsusele otsustab ta lapse alles jätta. Ent peagi selgub, et Emma ise varjab hoopis suuremat saladust...

2020. aastal Taanis valminud sari, originaalpealkirjaga "Noget om Emma", põhineb Sigurd Hartkorn Plaetneri romaanil "Noget om Vitus" ("Midagi Vitusest").