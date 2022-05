A cappella ansambel Greip esitas uut singlit "Eurovisioon"

"Eurovisioon on olnud läbi aegade üks vaadatuim teleshow, mis toob ekraanide ette miljonid inimesed, kaasa arvatud need, kes väidavad, et nad seda saadet ei vaata," jagas ansambel oma uue loo teema tagamaad.

Loo kirjutamine sai alguse sõnadest, mitte muusikast.

"Aapo saatis mulle ühel päeval teksti ja ütles, et äkki tuleb inspiratsioon peale," sõnas Fred Rõigas. "Ja tuligi. Umbes tunniga oli lugu valmis. Laulsin üksi kõigi kuue partiid sisse. See laul sündis improviseerides ja kohe salvestades, mitte noodipaberil. Hiljem ka noodistasin ja saatsin bändikaaslastele, kes naljatlesid, et tõenäoliselt olin mingite ainete mõju all olnud. Ometi võeti laul hästi vastu ja esimeses proovis oli nalja nabani."

Muusika autor Rõigas lisas, et mõned kohad värskes loos kõlavad eurovisioonilikult ja võivad tekitada kuulajas äratundmise.

Loo sõnade autor Aapo Ilves on Eurovisiooni lauluvõistlusega lähemaltki kokku puutunud, olles kirjutanud tekstid lugudele "Tii" (2004) ja "Kuula" (2012). "Olen juba ammu mõelnud, et peaks lisaks eurolauludele ka ühe korraliku "Eurovisiooni" laulu sõnuma, sellise, mida ei pea igal aastal uuesti valima. Nüüd on see laul valmis!" ütles Ilves.

Vokaalansambel teatas ka, et valmistutakse suveperioodi kontsertideks.