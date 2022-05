Kendrick Lamar annab välja uue albumi

"Armastus, kaotus ja lein on mu mugavustsooni häirinud, kuid jumal räägib mu muusika ja perekonna kaudu. Samal ajal kui maailm minu ümber areneb, mõtisklen selle üle, mis on kõige olulisem - see on elu, kuhu mu sõnad järgmisena maanduvad," tutvustas Lamar mõtteid, mis uue albumi kirjutamiseni on viinud.

Lamaril on varem ilmunud viis albumit ning viimane neist ilmus 2017. aastal. Eelnevad albumid on toonud talle kokku 14 Grammyt. Muusik sõnas, et väärtustab oma fännide kannatlikkust ja uus album ilmub 13. mail. Ühtegi singlit ei ole ta veel tulevaselt albumilt avaldanud.