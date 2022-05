Nädalavahetusel toimub keskkonna heaks talgupäev "Teeme ära!"

"Teeme ära!" meeskond edastas, et praegusel keerulisel ajal on teiste märkamine ja toetamine eriti oluline, et suurendada ühiskondlikku turvatunnet. Looduskaitse on oluline osa turvatundest ja selle hoidmine on kõnealuse algatuse missioon.

Koostööd tehakse ka päästeametiga, kellega kutsutakse üles pöörama tähelepanu kodulähedaste veekogudele. Möödunud aasta statistika järgi leidis 19 uppumist aset libastumise tõttu, mille ära hoidmiseks on tarvis ohtlikud kohad kaardistada ja korrastada. Selleks on mitmeid võimalusi, näiteks kallaste täitmine ja lamedamaks tegemine ning hoiatavate siltide panek.

Kuigi prahi korjamine on oluline osa maastiku korrastamisel, on "Teeme ära!" platvormiks väga erinevatele algatustele. Korraldajad kutsuvad üles nii linnupesi, putukahotelle ja varjekaste meisterdama kui alleesid istutama, niidulillede lappe rajama, hooneid korrastama.

Siiski kõige laiema üleskutsena esitatakse inimestele palve jätta mõned asjad tegemata – jätta tegemata see, mis osutub kahjulikuks meie keskkonnale ja kaasmaalastele, sh teistele liikidele.

Korraldajad ootavad talgute ettepanekuid, mida võib esitada nii üksikisik, ühing, sõpruskond kui omavalitsus. Juba välja kuulutatud talguid on võimalik kõigil näha ja oma osavõtmine registreerida. See on kättesaadav "Teeme ära!" kodulehel.