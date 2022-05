Galerii: Tiina Talumees esitles moe-show'l kirkaid värvigammasid

"Iga liigutus, mida sa teed, mõjutab midagi järgmist ja kõik on seotud. Rõõm on väikestes asjades, lihtsates detailides ja ma usun, et kui näiteks ümbritsed end iluga, laeb see omakorda positiivsete emotsioonide ja motiveerivate mõtetega," rääkis Talumees.

Disaineri teatel jutustab "Colorama" loo maailma keerises enda tõelise mina hoidmisest, keskendudes iga hingetõmbega heale energiale ja edasiviivale jõule. Ta lisas, et soovib oma uue kevadkollektsiooniga edasi anda seiklushimu, enesekindlust, armastust ja elujanu.