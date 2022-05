Mihkel Kangur: tulevikus võib olla kuni miljard kliimapõgenikku

Pakistani ja Indiat on tabanud rekordiline kuumalaine, kus temperatuurid küündisid aprilli lõpus 50 kraadi lähistele. Tallinna Ülikooli jätkusuutliku arengu dotsent Mihkel Kangur teatas, et tulevikus võib olla kuni miljard kliimapõgenikku.

"Kui me vaatame enda rohelise pealinna n-ö tendentse, kus puid jääb tänavatel järjest vähemaks, asfalti tuleb järjest rohkem, siis me näeme termopiltide pealt, et sellistel suurtel tumeda pinnaga aladel tõuseb temperatuur ilusasti ka 60 kraadini välja ja inimesed peavad nendel aladel ka liikuma," rääkis Kangur "Terevisioonis" ja lisas, et isegi Eestis võib suviti väga kõrgeid temperatuure linnakeskkonnas tunda.

"Eelmise aasta kuumalaine ajal suri mõnisada inimest rohkem selle tõttu, et temperatuurid olid ööpäevaringselt niivõrd kõrged, seda 6 nädalat järjest. Kui meil on sellised suured paneelmajad, kus ei ole head jahutust ja ka taimkate on maha võetud, mis pakuks varju / .../ Vanematel inimestel on südame-veresoonkonna haigused ja nii need surmad tulevadki," kommenteeris Tallinna Ülikooli dotsent eelmise aasta suve kliimat.

"Ta oli üks ekstreemsemaid. Ta ei olnud veel kõige kuumem," teatas Kangur, et möödunud aasta suvi oli ajaloos küll üks kuumimaid, aga mitte kõige kuumem.

"Globaalselt tähendab see katastroofilisi muutusi ja ta väljendubki selliste ekstreemsete sündmuste sagenemisena," ütles Kangur. Ta tõi näiteks Gröönimaa, kus mõõtmisajaloo jooksul teist korda sadas vihma. "Jahutavat efekti jääb maailmas aina vähemaks."

Kanguri sõnul hakkab kliimamuutus meie elu mõjutuma sellistel viisidel, mida me ei oskagi praegu ette näha. Näiteks võivad sageneda üleujutused, kuumalained, põuad, metsatulekahjud, liustike sulamised jne.

"Me räägime miljonitest, mitte üksikutest miljonitest, vaid kuni miljardist inimesest, kes peavad liikuma hakkama. Meil on väga keeruline ette kujutada sellist situatsiooni ja kuidas me siis sellega toime tuleksime," rääkis Kangur. Ta lisas, et tegu on puhtalt inimtegevuse tagajärjel valla pääsenud katastroofiga.

"Pigem tasub olla valmis rasketeks oludeks," kommenteeris ta tulevast suve ning kindlasti soovitas Kangur kanda hoolt vanavanemate eest.