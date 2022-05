Koolipsühholoog Kristi Feldman: vanemate ootused on kõrged ja unustatakse inimlikkus

"See on selline kevadkuulutaja meile," kommenteeris Feldman eksamiärevust.

Koolipsühholoog tõdes, et osalt väga hästi õppivatelt koolilastelt oodatakse kõrgeid eksamitulemusi ning nad võivad oma väärtust selle kaudu hinnata. "Nad ootavad iseendalt hästi palju ja nad tunnevadki, et on väärt ainult siis, kui saavad head tulemused," rääkis Feldman kurvast tõsiasjast.

"Igaüks peaks õppima ikkagi oma võimekusele vastavalt," rääkis ta ja lisas, et osa õpilasi võib olla väga muserdunud pärast halva hinde saamist.

Feldman soovitas vanematel lastele meelde tuletada, et nende väärtus ei olene ainult õpitulemustest. "Vanemate ootused oma lastele on üsna kõrged ja unustatakse sealjuures ära inimlikkus, et kuidas oma last ikkagi toetada sellel hetkel ja kuidas öelda talle, et tead, ma armastan sind ikka," lausus Feldman.

"Sisendada lapsele ja noorele, et sinu akadeemiline võimekus ei ole sinu väärtus – see ei määra sind inimesena. See on ainult üks osa sinu sinu elust," soovitas koolipsühholoog.

"Lõpueksamid on midagi, mida on ka võimalik uuesti teha, kasvõi järgmisel aastal. See teekond ei peaks olema ülimalt okkaline – et ma tunnengi ärevust selle pärast, et äkki ma ei saa hakkama ja kui ma ei saa hakkama, siis mis minuga kõik siin elus ja maailmas juhtub," kirjeldas Feldman.

"Usaldage, et laps saab tegelikult hakkama," ütles ta ning lisas, et ärevuse toitmine ei aita kaasa lapse parematele tulemustele, pigem halvendab seda.

"Koolidirektor on kindlasti see, kes võiks pinget õpetajatelt maha võtta," soovitas Feldman, sest ka õpetajad soovivad, et nende õpilased eksamitel head tulemused saaksid. "Pingerida ei olegi tegelikult üldse nii oluline."

"Vanema ülesanne on olla olemas ja iseenda ärevusega mitte last toita," rääkis ta. Psühholoog soovitas küsida oma lastelt, mis hirmud neil seoses eksamitega on. "Kui vanem tunneb, et lapsega on kontakt ikkagi kadunud, siis on alati võimalik kas vanemal või lapsel konsulteerida spetsialistiga," rääkis ta.

Koolipsühholoogide tugiliin numbriga 1226 on avatud tööpäeviti kell 16–20.