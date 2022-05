Puustusmaa: Valgevene kolleegid ei saanud üldse aru, et "Minsk" on hoopis Lasnamäel filmitud

2020. aastal augustis Valgevenes presidendivalimiste võltsimise järel tekkinud rahutustel põhineva filmi "Minsk" produtsent Andres Puustusmaa tõdes, et tema Valgevene kolleegid ei saanud üldse aru, et tegelikult on kogu film üles võetud Tallinnas Lasnamäel.

Puustusmaa ütles, et režissöör, ühtlasi tema sõber ja koolivend Boris Guts kirjutas filmi stsenaariumi rahutuste ajal ja nendes osalejate vahetute kogemuste põhjal. Puustusmaa liitus filmimeeskonnaga produtsendi rollis seetõttu, et selgus, et Venemaal ja Valgevenes seda üles võtta ei saa ja üks produtsentidest kukkus ära.

Filmi peategelased Julia, Pasha ja Sanka on Puustusmaa sõnul päriskarakteritele ehitatud osaliselt. "Aga nemad ei olnud konkreetselt nende seas, kes on tänavale läinud. Need peategelased sattusid selle asja sisse, tahtes öösel ajada oma primitiivseid, triviaalseid, isegi banaalseid inimeste asju."

Puustusmaa usub, et see, mis algas 2020. aastal Valgevenes, on nüüd osaliselt välja jõudnud Ukrainasse. "See on kõik seotud. Seda enam, et ta (Aleksandr Lukašenko – toim) toetab seda teist tarakani, Putinit."

Ta märkis, et filmi on oluline vaadata noortel, aga ka nendel inimestel, kes olid kahtlevad selles, kui teatud hulk inimesi läksid koroona ajal seadusega vastuollu, eirasid seda ning politsei oli sunnitud neid korrale kutsuma. "See, mis filmis toimub, on diktaatori režiim." Eestis toimunut nimetada diktaatorirežiimiks, on Puustusmaa sõnul äärmiselt küüniline ja nõme.

Kõik filmi kaadrid on Lasnamäel filmitud. "Kui me võtsime selle mõnes mõttes riski, et proovime teha seda Eestis, siis tekkis küsimus, kuidas seda ikkagi teha – mõtlesime, et kui me otsime seda lokatsiooni Tallinnas, siis see on ilmselt Lasnamägi," meenutas ta.

"Nüüd, kui seda filmi on näinud mõned meie Valgevene kolleegid, siis nad imestasid, kuidas me saime Minskis filmida. Me ütlesime, et "Ei, see on Tallinnas filmitud". Ta ei saanud üldse aru. Selgub, et igas riigis Euroopas, ka kui Skandinaavias ringi reisida, on oma väike Minsk olemas, paraku," tõdes Puustusmaa.